- Militarii ucraineni de pe Insula Serpilor, despre care s-a spus ca ar fi fost ucisi dupa un atac al soldatilor rusi, sunt in viata, insa au fost luati prizonieri de rusi, au anuntat, luni, Fortele Navale din Ucraina, informeaza Antena3 . Totodata, fortele ruse au capturat inclusiv o nava ucraineana…

- Este oficial! Militarii ucraineni de pe Insula Serpilor sunt in viata! In realitate, cei 13 soldați de pe Insula Șerpilor au fost luați prizonieri. Anunțul oficial a fost facut cu puțin timp in urma, de catre Fortele Navale din Ucraina. Fortele ruse au capturat și o nava ucraineana civila.

- Armata ucraineana a doborat, joi, un elicopter rusesc si i-a arestat pe ocupantii acestuia, se anunta intr-un comunicat al Armatei Ucrainene. „Soldații celui de-al 93-lea regiment au capturat doi soldati ruși din unitatea 91701 a Regimentului de pușcași motorizat Yampol„, se anunta intr-un comunicat…