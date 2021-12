Militarii ucraineni au efectuat pentru prima dată trageri cu rachete Javelin în Donbas Forțele armate ucrainene au organizat pentru prima data trageri reale cu folosirea sistemelor de rachete antitanc americane Javelin în zona desfasurarii operațiunii militare din Donbas, a relatat miercuri postul de televiziune ucrainean &"Dom&", potrivit agenției ruse Tass, citeaza Rador.



Potrivit informatiilor difuzate de postul citat, acum în dotarea armatei ucrainene exista circa 100 de lansatoare de Javelin și în jur de 500 de rachete pentru acestea.



Aceste sisteme au fost folosite pentru prima data în Donbas, a anuntat postul de televiziune &"Dom&".

Sursa articol: hotnews.ro

