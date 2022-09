Agentia ucraineana Energoatom a acuzat fortele ruse care ocupa centrala nucleara Zaporojie din sud-estul Ucrainei ca i-au rapit si maltratat din personal, informeaza joi dpa. Presedintele Energoatom, Petro Kotin, a declarat pentru grupul media german Funke ca aproximativ 200 de persoane au fost retinute, iar compania nu stie unde se afla in prezent unele dintre […] The post Militarii ruși care ocupa centrala de la Zaporojie, acuzați ca au rapit, torturat și ucis angajați ai agenției appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .