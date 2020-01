Stiri pe aceeasi tema

- Militarii romani staționați in Irak au fost relocați, in contextul crizei din Orientul Mijlociu, a spus președintele Klaus Iohannis. Imediat, Ministerul Apararii a anunțat ca cei 14 militari romani aflați in Irak au fost relocați intr-o alta baza a coaliției.

- Ca urmare a deciziei luate la Reuniunea Consiliului Nord-Atlantic la nivel de ambasadori de luni, 6 ianuarie, de a suspenda temporar misiunea de instruire a trupelor irakiene, pe fondul escaladarii tensiunilor din Orientul Mijlociu, Ministerul Apararii Naționale a intreprins masurile necesare pentru…

- MAE a lansat, vineri, o atenționare de calatorie pentru Irak in care recomanda cetațenilor romani sa evite calatoriile in aceasta țara, dupa ce Qassem Soleimani, șeful Forțelor Quds din Iran, a fost ucis intr-un atac aerian pe aeroportul din Bagdad, potrivit Mediafax.”Avand in vedere escaladarea…

- Diurnele platite de statul roman militarilor aflati in misiuni in teatrele de operatii vor fi majorate, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Ministerul Apararii Nationale (MApN), premierul Ludovic Orban.

- Militarii romani dislocati in Republica Mali au executat, marti, prima misiune reala de evacuare medicala in teatrul de operatii, anunta Ministerul Apararii Nationale.Citește și: Florin Cițu dupa ce a picat votul din Parlament: ‘A fost un vot politic’ . Potrivit unui comunicat al MApN,…

