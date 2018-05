Militarii români fac spital pe BANII LOR! „Am luptat impotriva terorismului. Am fost raniti. Noi, veteranii, avem nevoie de un centru de refacere care nu exista in Romania.” Pe Marius Apostol, presedintele Asociatiei Militarilor Veterani, l-am gasit alaturi de camarazi. Vorbeste cu modestie despre visul sau, care e aproape sa devina realitate - un spital pentru militarii romani raniti pe fronturile din strainatate. Un obiectiv ambitios, mai ales ca statul l-a ajutat prea putin. „Oare nu s-ar fi gasit solutii ca noi sa fim recuperati acasa?”, mai spune președintele AMVVD. Acum sapte ani, Marius a fost grav ranit in Afganistan. Cu doar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

