- „SKY GUARDIANS”- Puternici, rapizi și din ce in ce mai pregatiți pentru misiunea din Polonia! Peste aproximativ trei luni, militarii detașamentului „SKY GUARDIANS”, structura generata de Batalionul 288 Aparare Antiaeriana „MILCOV” din Focșani, se vor disloca in Polonia, in baza militara din Bemowo Piskie…

- Brigada 15 Mecanizata "Podu Inaltldquo; este alaturi de familia indoliata a maiorului Iulian Stoica din Batalionul 635 Aparare Antiaeriana ,,Precista", ce a trecut ieri la cele vesnice, la o varsta mult prea frageda. Militarul isi desfasura activitatea in Ministerul Apararii Nationale din anul 1998…

- Cei patru militari raniți au fost tratați la Centrul Medical Regional Landstuhl. Dupa revenirea in țara, aceștia vor fi internati in Centrul de asistenta medicala multidisciplinara pentru militarii raniti in teatrele de operatii din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Militar ”Dr. Carol Davila”,…

- In perioada 30.11.2020 – 04.12.2020, militarii Batalionului 288 Aparare Antiaeriana „Milcov” din cadrul Brigazii 282 „Blindata” Focșani s-au mobilizat și au participat la o campanie de #donare #de #sange la Centrul de Transfuzie Sanguina din Focșani. Activitatea civica desfașurata a luat ființa din…

- Urmarește LIVE aici cele mai importante evenimente din ziua alegerilor parlamentare 2020. Ora 14:00 Prezența la vot a ajuns la 16,77%, fața de 20,23% la alegerile parlamentare din 2016. La alegerile locale din 2020, prezența la urne a fost 23,71%. In județul Constanța prezența a ajuns la 18,23% (113.411…