Stiri pe aceeasi tema

- MApN informeaza ca in prima saptamana a lunii august, Batalionul 81 Rachete Operativ Tactice „Maior Gheorghe Sonțu” a desfașurat activitați de instrucție in Centrul Național de Instruire Intrunita din Cincu. Pentru militarii batalionului, punctul culminant al pregatirii a fost executarea tragerilor…

- Un convoi militar cu mai multe lansatoare HIMARS, temutele rachete americane care baga groaza in trupele rusesti pe frontul din Donbas, a fost filmat la Focsani. Imaginile au aparut pe un cont de Twitter care are legatura cu razboiul din Ucraina. Convoiul de lansatoare HIMARS a fost filmat in timp…

- Departamentul Apararii din SUA a anuntat ca Ucraina va primi in zilele urmatoare inca un pachet de asistenta in securitate. Acesta include mai multe sisteme HIMARS, munitie si drone Phoenix Ghost. Potrivit informațiilor facute publice pe site-ul guvernului american, SUA va trimite Ucrainei inca patru…

- SUA vor trimite Ucrainei inca patru sisteme avansate de rachete de artilerie de mare mobilitate HIMARS, a declarat miercuri secretarul american al apararii, Lloyd Austin, vorbind despre cel mai recent pachet de asistenta militara pentru a intari dotarile Kievului, care se confrunta cu tiruri intense…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a testat recent sistemele HIMARS din dotarea militarilor din Brigada 8 Rachete Operativ Tactice „Alexandru Ioan Cuza”, din Focsani, pe post de baterii de coasta, iar analistii ucraineni se intreaba daca vor putea utiliza aceste rachete donate de SUA impotriva navelor…

- Cele 4 sisteme Himars pe care SUA le trimit Ucrainei ar putea incetini avansul Rusiei, sustin analistii occidentali. Militarii ucraineni au nevoie de cateva saptamani de pregatire, insa lansatoarele vor putea fi folosite in lupta inca de luna aceasta.

- Cele patru sisteme Himars pe care SUA le trimit Ucrainei ar putea incetini avansul Rusiei, susțin analiștii occidentali. Militarii ucraineni au nevoie de cateva saptamani de pregatire, insa lansatoarele vor putea folosite in lupta inca din aceasta luna.

- Autoritațile americane aloca Ucrainei un nou pachet de asistența militara in valoare de 700 de milioane de dolari, care include mai multe sisteme de rachete de lansare (MLRS) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) și muniție pentru acestea, Anunțul a fost facut miercuri chiar de președintele…