- Anunțul a fost facut de viceprim-ministrul Raluca Turcan, iar potrivit acesteia, au fost demarate in toata tara marile proiecte de apa si canalizare, sustinand ca existau proiecte „uitate undeva intr-o comisie infiintata pentru acolitii lui Dragnea si ai PSD-ului”. „Am dat drumul la marile proiecte…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, marti, la Targoviste, ca Guvernul acorda sprijin pentru realizarea la Manastirea Dealu a unui centru de recuperare a militarilor romani intorsi din teatrele de operatii. Initiativa construirii acestui centru apartine Asociatiei Militarilor Veterani si Veteranilor…

- Palatul Universitații din București va intra intr-un amplu proces de consolidare și restaurare. Investiția se ridica la suma de peste 445 milioane de lei și se va derula pe parcursul a 60 de luni, conform unui comunicat al Universitații București.Guvernul a aprobat, in ședința de joi, hotararea…

- Proiectul Centrului de Recuperare și Refacere a Veteranilor din Targoviște, primul de acest gen din Romania, ar putea fi finalizat cu bani europeni. Anunțul a fost facut de ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloș, care a spus și cum pot fi accesați bani europeni pentru acest proiect: una dintre…

- Cazul dramatic al polițistei care a fost suspectata de COVID-19 și a aflat ca are leucemie a avut un impact emoțional puternic, atat in randul colegilor din Ministerul Afacerilor Interne (MAI), cat și printre romanii de care nu sunt angajați in Sistem. Cert este ca, dupa aflarea veștii, mulți dintre…

- Peste 5 mil. de spanioli primesc ajutor de șomaj, un record neatins nici in criza din 2008. 30% din populatia in varsta de munca este dependenta de stat Numarul somerilor inregistrati in Spania a crescut cu peste 282.000 in luna aprilie, in principal in turism, dupa un avans de peste 300.000 in luna…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul, prin Ministerul Dezvoltarii si Ministerul Sanatatii, a reusit semnarea contractului de finantare pentru constructia Spitalului Regional Cluj, o investitie de aproximativ 500 de milioane de euro. "As vrea sa felicit Ministerul Dezvoltarii si Ministerul…

- Guvernul modifica ordonanta privind amanarea ratelor la banci, oferind posibilitatea restantierilor sa isi plateasca datoriile pentru a putea beneficia de masura. De asemenea, va fi eliminata dobanda la dobanda la creditele ipotecare, au anuntat premierul Ludovic Orban si ministrul Finantelor Florin…