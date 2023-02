Stiri pe aceeasi tema

- Astazi valorile termice vor fi cu mult peste cele obisnuite la aceasta data, astfel ca maximele vor fi cuprinse intre 5 si 16 grade. Cerul va fi variabil, dar din a doua parte a zilei innorarile se vor accentua treptat in regiunile intracarpatice, cand mai spre seara va ploua slab, iar dimineata in…

- Vremea se schimba radical in toata țara. Dupa gerul de saptamana trecuta, se vor inregistra temperaturi de primavara, de pana la 18 grade Celsius, in urmatoarele zile. Potrivit meteorologilor, cu astfel de temperaturi vom incheia iarna anul acesta, iar cele mai ridicate valori vor fi in special in zona…

- Am trait inca o noapte geroasa, iar de dimineața erau temperaturi negative in toata țara. Minus 29 de grade s-au inregistrat la Intorsura Buzaului, minus 25,8 grade la Targu Secuiesc și minus 24,4 grade la Brașov.

- Eveniment Schimbari drastice de vreme in Teleorman / Temperaturi negative pe timp de zi și nopți geroase, saptamana viitoare februarie 2, 2023 10:40 Romania va fi afectata de un val de aer polar, care va duce la temperaturi negative inclusiv pe parcursul zilei. La nivelul județului Teleorman, incepand…

- Meteorologii avertizeaza sa saptamana viitoare, in sudul țarii, vremea va fi anormala: se vor atinge 20 de grade Celsius.De marți pana joi inclusiv, sunt așteptate maxime ce se vor incadra, probabil, marți intre 7 și 17 grade, miercuri și joi intre 11 și 20 de grade pe partea de sud a țarii. De așteptat…

- Specialistii sustin ca 2 ianuarie a fost cea mai calda zi de ianuarie din istoria masuratorilor inregistrate la 17 statii meteo din tara. La trei dintre aceste statii au fost depasite recordurile stabilite in urma cu doar o zi. Astfel, la Patarlagele s-au inregistrat 21,3 grade Celsius. Potrivit informatiilor…

- 17 persoane au murit de frig in Statele Unite. Pana acum, au fost inregistrate temperaturi de pana la minus 45 de grade Celsius. Zeci de aeroporturi au fost inchise iar avioanele sunt blocate la sol pana vor putea decola in siguranța. Pentru a sari in ajutorul cetațenilor afectați, autoritațile americane…

- O furtuna majora care va matura SUA in aceasta saptamana ar putea aduce cel mai friguros Craciun din ultimele patru decenii in unele zone ale țarii, spun meteorologii, conform BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…