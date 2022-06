Stiri pe aceeasi tema

- Militarii Armatei Nationale participa, in perioada 22 mai-13 iunie curent, la exercitiul multinational „Combined Resolve XVII”, desfasurat la Centrul multinational intrunit de instruire (JMRC) Hohenfels, Germania, transmite Noi.md. Potrivit rectorului-comandant al Academiei Militare „Alexandru cel Bun”…

- Realizator: Ciprian Sasu – Militarii romani si aliati din cinci state europene si din Statele Unite participa la un exercitiu multinational la Centrul NATO Smardan din judetul Galati. Detalii ne ofera corespondenta RRA, Maria Mandita. Reporter: In cadrul exercitiului multinational, astazi, incepand…

- Antrenamente pe poligonul de la Bulboaca. Potrivit Ministerului Apararii, in perioada 3 mai -4 iunie, studentii Academiei Militare a Fortelor Armate „Alexandru cel Bun” vor avea instruirea de campanie la Batalionul de instructie, unde vor executa trageri din armamentul de infanterie

- Exercitii de amploare zilele astea in cel mai mare poligon din Romania. Soldatii francezi sositi in Romania dupa activarea in premiera a fortei de raspuns a NATO se antreneaza la Cincu, la Centrul de Instruire pentru Lupta al Fortelor Terestre.

- O echipa formata din 45 de specialisti din Ministerul Apararii Nationale a participat, in perioada 19 ndash; 21 aprilie, la exercitiul international de aparare cibernetica Locked Shields 2022. Exercitiul, planificat si organizat de Centrul de Excelenta NATO pentru Aparare Cibernetica din Tallinn, Estonia,…

- Primii militari din grupul de lupta al NATO vor veni in Romania luna viitoare, a declarat ministrul Apararii intr-un interviu acordat TVR. Vasile Dincu spune ca baza de la Cincu este locul ideal pentru amplasarea grupului de lupta al NATO. Vor fi in total o mie de militari din care 500 francezi s…

- Iohannis: ”NATO a aprobat grupul de lupta in Romania. Romanii sunt in siguranta” Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, inainte de inceperea summit-ului NATO extraordinar de la Bruxelles, la care participa și președintele SUA Joe Biden, ca Alianța Nord-Atlantica a aprobat solicitarea privind…

- NATO va trimite o forta permanenta, gata de lupta, in Romania, a anuntat presedintele Iohannis, care participa la reuniunea extraordinara a Aliantei. "Avem o veste foarte buna, (...) deja NATO a aprobat grupul de lupta care va fi pozitionat in Romania. Este acel grup de lupta pe care l-am solicitat",…