- Israelul va incepe joi instituirea unei pauze de 4 ore in nordul Fașiei Gaza, pentru a permite oamenilor sa fuga de ostilitați, a anunțat Casa Alba, in ceea ce a numit "un pas in direcția corecta".

- Armata israeliana inainteaza in Gaza mai repede decat era prevazut și asta face ca operațiunile sa fie din ce in ce mai complexe. Un tunel care trecea pe sub locuințele civililor din nordul Fașiei Gaza a fost distrus.

- Hamas vrea sa elibereze din ostaticii straini, dar avertizeaza Israelul: Fasia Gaza va deveni 39;un cimitir si o mlastina 39; pentru soldatii israelieni, conform AgerpresPurtatorul de cuvant al ramurii militare a Hamas a afirmat marti ca miscarea palestiniana va elibera in urmatoarele zile ostatici…

- Militarii israelieni au reușit sa elibereze primul ostatic Hamas din Fașia Gaza. Ostaticul este o femeie-soldat din armata israeliana (IDF), au anunțat luni IDF și serviciul de securitate interna al Israelului, informeaza CNN.

- Este stare de razboi in Israel. In mod surprinzator, Hamas a trimis sambata dimineața mii de rachete asupra mai multor zone din Israel, dar și luptatori care s-au infiltrat și au luat ostatici. Israelul a ripostat și a lovit cu drone obiective din Fasia Gaza.

- Ramura armata a Hamas a dat publicitatii sambata o inregistrare video in care pot fi vazuti cel putin trei barbati imbracati in civil, in mod clar speriati, tinuti captivi de un grup de indivizi inarmati si cu fetele blurate, afirmand ca este vorba de "dusmani" capturati in timpul ofensivei lansate…