Stiri pe aceeasi tema

- Vineri 13 aprilie a.c., peste 50 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta vor asigura masurile de ordine publica, in scopul desfasurarii intr un climat de normalitate civica a ceremoniilor religioase prilejuite sarbatorirea hramului manastirii Dervent ndash; Izvorul Tamaduirii…

- Batalionul 341 Infanterie ldquo;Constanta" a fost luat cu asalt de copii in cadrul activitatilor din Scoala Altfel."Proiectul "Armata ndash; O scoala altfel" a devenit deja o traditie in scolile din Romania, iar elevii au asteptat cu nerabdare perioada in care orele de curs obisnuite au fost inlocuite…

- Evreii au sarbatorit Purimul - eliberarea poporului evreu din Imperiul Persan-Babilonian antic. Purim este celebrata in fiecare an in functie de calendarul ebraic la a 14-a zi lunii ebraice Adar, a doua zi dupa victoria evreilor asupra dusmanilor, sau la data de 15 a lunii, iar atunci sarbatoarea poarta…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la ședința Uniunii Naționale a Consiliilor Județene, ca Guvernul lucreaza la un proiect, astfel incat excedentul bugetarsa poata fi folosit pentru plata salariilor, a arieratelor sau a deciziilor judecatorești definitive, dar le-a transmis președinților de…

- Instructia structurilor de cercetare din cadrul Brigazii 282 Infanterie Mecanizata "Unirea Principatelor" in tabara in teren muntos impadurit iarna „Soveja 18”, s-a incheiat cu organizarea competitiei militare "Roza Cercetasilor", faza pe marea unitate.Competitia a constat in…

- Iuliana Valeria Popa, o studenta din Vaslui, a murit la doar 19 ani, in condiții suspecte. Tanara s-a stins la un spital din București, dupa ce a stat in coma aproape aproape doua saptamani. In stare de șoc, parinții spun ca Iuliana a cazut din picioare, fara sa fi suferit vreodata de vreo boala. Tanara…

- ”Hai sa dam mana cu mana Cei cu inima romana, Sa-nvartim hora frației Pe pamantul Romaniei!” – Vasile Alecsandri, Hora Unirii Cu ceva ani in urma, la Teatrul Național ”Vasile Alecsandri” din Iași, se organizau periodic, iarna, cam pe vremea de acum, niște spectacole ”de inima”, dedicate Unirii Principatelor…