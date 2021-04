Stiri pe aceeasi tema

- „In fiecare an, la 29 aprilie, in Romania este sarbatorita Ziua Veteranilor de Razboi, ca semn de recunoaștere a datoriei implinite fața de țara pe campul de lupta.Veteranii de razboi reprezinta expresia vie a onoarei și demnitații Armatei Romaniei, care a fost, este și va fi garantul securitații naționale,…

- Guvernul a hotarat, prin HG nr. 1222/10.10.2007, publicata in M.O. nr. 699/17.10.2007, ca Ziua Veteranilor de Razboi sa fie marcata anual la 29 aprilie, in semn de recunoaștere a meritelor acestora pentru apararea independenței, suveranitații, integritații teritoriale și a intereselor Romaniei. Veteranii…

- Luni, in deschiderea ședinței de Plen din Camera Deputaților, deputatul botoșanean Alexandra Huțu, a susținut o intervenție ocazionata de Ziua Veteranilor de Razboi, sarbatorita in fiecare an pe data de 29 aprilie.

- Ministerul Apararii Naționale organizeaza, impreuna cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societații civile, o serie de manifestari dedicate „Zilei Veteranilor de Razboi” – 29 aprilie 2021, in toate garnizoanele din țara. Reprezentanți ai Centrului militar județean Arad, Batalionului 191 Infanterie…

- Deputatul PSD Alexandra Hutu a declarat luni ca veteranii de razboi sunt "eroii de langa noi, purtatori de medalii, dar si de rani si suferinte" si trebuie pretuiti cum se cuvine. Alexandra Hutu a avut o interventie de la tribuna Camerei Deputatilor referitoare la Ziua Veteranilor de Razboi, care urmeaza…

- Acțiune dedicata veteranilor de razboi din județul Timiș, in perioada 27-29 aprilie. Militarii de la Brigada 18 Cercetare Supraveghere Decebal le vor imparți acestora pachete cadou, cu ocazia sarbatorilor.