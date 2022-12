Stiri pe aceeasi tema

- Mos Craciun face parte din universul copiilor, le da incredere, siguranta si echilibrul emotional, iar mitul sau, cu o traditie indelungata si puternica, intareste valorile familiei. Chiar daca numele si reprezentarile sale s-au schimbat de-a lungul vremii, Mosul a ramas cel mai cunoscut personaj legat…

- Bucurie mare, Moș Craciun a ajuns și la Vacarești, tradiția se pastreaza și toți preșcolarii și școlarii din comuna au primit daruri. Primarul Romica Stoica și Consiliul Local au vorbit din timp cu moșul ca sa treaca cu daruri și pe la Vacarești. Edilul Stoica Romica a fost ajutor de nadejde al Moșului…

- N.D. Dupa ce s-a impodobit bradul de Craciun, invitația fiind adresata mai ales copiilor, la Gradina Zoologica de la Bucov va fi marcata și sarbatoarea Craciunului. Astfel, Primaria Ploiești, prin Administrația Parcului Memorial ”Constantin Stere”, a anunțat ca invita copiii de toate varstele la Gradina…

- Magia sarbatorilor incepe negreșit pentru Ela Craciun, prezentatoarea TV, odata cu celebrele sale ședințe foto de sezon. Acestea s-au materializat pana acum in peste 20.000 de poze, 50 de ținute și nu mai puțin de 5 albume cu fotografii și reprezinta totodata una dintre cele mai frumoase tradiții ale…

- Primaria Sita Buzaului il va sprijini și anul acesta pe Moș Craciun in a aduce bucurie in sufletele copiilor din comuna, dar și in inimile tuturor locuitorilor, prin organizarea Festivalului de colinde. Despre aceste doua acțiuni importante din preajma sarbatorii Craciunului, primarul Nicolae Stoica…

- Micuții vor primi cadouri de la Moș Craciun in centrul capitalei. Municipalitatea a pregatit daruri pentru copii, anunța primarul Chișinaului. Potrivit lui Ion Ceban, pregatirile pentru inaugurarea tirgului de Craciun sint in toi. Luminițele de pe bradul din centrul Capitalei vor fi aprinse pe 17 decembrie,…

- Vineri a avut loc la Castel o activitate a Școlii Gimnaziale nr.1 dedicata sarbatorilor de iarna. Au fost implicate cadrele didactice Mureșan Maria, Csigi Eniko, Sfira Elena, Knecht Andrea și Pop Melania. Proiectul tematic ,,Craciunul este acolo in sufletul tau,, s-a adresat parinților și elevilor…

