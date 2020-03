Militarii Batalionului 495 Protectia Fortei Vulturii Negri, repatriati din Afganistan

Stiri pe aceeasi tema

- Batalionul 811 Infanterie ”Dej” are incepand de astazi un nou comandant in persoana lt. col. Emanuel Ciobanu. Astazi, de la ora 14, la sediul Batalionului 811 Infanterie ”Dej”, a avut loc ceremonia de predare-primire a comenzii batalionului. In cadrul acesteia, lt. col. Adrian Burlacu (devenit comandant…

- Batalionul 812 Infanterie Bistrita, cunoscut si sub numele de "Soimii Carpatilor", a sarbatorit, joi, implinirea a 25 de ani de la infiintare, in cadrul unui ceremonial organizat la sediul unitatii.Batalionul, aflat in subordinea Brigazii 81 Mecanizata "General Grigore Balan" din Bistrita,…

- Cetațenii români au fost aduși cu un avion militar, în condiții speciale. În urmatoarele doua saptamâni, ei vor fi izolați, ținuți în carantina într-un loc pe care autoritațile nu l-au dezvaluit. „Aeronava, configurata pentru misiuni de evacuare…

- Doua grupari infractionale specializate in trafic de cocaina si cannabis, respectiv substante susceptibile a avea efecte psihoactive, au fost destructurate in urma a 17 perchezitii. In primul caz, sapte persoane au fost arestate preventiv dupa ce ar fi distribui cocaina si cannabis in zona cluburilor…

- La data de 13.02.2020, procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Structura Centrala si Biroul Teritorial Giurgiu impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti au efectuat un numar de 17 perchezitii domiciliare pe raza teritoriala a municipiului…

- Ceremonia de investire in functie a secretarului de stat si sef al Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si calitatea vietii personalului, Marius Balu, a avut loc vineri, 31 ianuarie, la sediul MApN, in prezenta ministrului apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca.Ministrul apararii nationale…

- Aproape trei tone de droguri au fost scoase de pe piata de politisti si procurori DIICOT, in primele 11 luni ale anului 2019. Au fost destructurate 57 de grupuri de traficanti de stupefiante, anunta Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), potrivit Mediafax . Infractionalitatea in domeniul drogurilor…

- Colonelul Bogdan Enescu, numit vineri in funcția de șef al Jandarmeriei Romane, vine din poziția de inspector-șef al Jandarmeriei Ilfov, pe care o ocupa din 2013. El a intrat in jandarmerie in 1996, an in care a absolvit Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”. In cei 23 de ani de activitate a ocupat…