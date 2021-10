Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea independenta Diana Șoșoaca a transmis, sambata, pe Facebook ca nu exista o plangere penala impotriva ei in cazul de la Rachiteni, județul Iași, ci se fac cercetari in rem. De asemenea, senatoarea care a blocat atunci procesul de vaccinare a criticat-o și pe medicul prezent atunci in centru.…

- Un tanar de 28 de ani a murit in noaptea de marți spre miercuri dupa ce a fost calcat de un camion, in Iași. Ulterior s-a stabilit ca nu a fost vorba de un accident, ci de sinucidere, barbatul hotarand sa-și puna capat zilelor dupa o cearta cu iubita.

- Un barbat acuzat de talharie calificata, care se sustragea de la executarea mandatului de arestare preventiva, a fost depistat de politistii ieseni in judetul Vaslui. Potrivit unui comunicat de presa transmis joi de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Iasi, in 6 august, pe numele barbatului, originar…

- Cei 108 colegi pompieri din MAI care timp de mai bine de 8 zile au facut minuni in Grecia, unde au ajutat la stingerea incendiilor ce au devastat o parte a țarii, s-au intors in Romania, scriu pe Facebook, și reprezentanții Sindicatului Europol. „Cu tot echipamentul de protecție pe ei și la temperaturi…

- Ziua Marinei Romane 2021. Cei care au ajuns pe litoralul romanesc cu siguranța vor dori sa știe ce evenimente vor avea loc la Constața cu ocazia Zilei Marinei Romane 2021. Duminica, 15 august, Fortele Navale Romane organizeaza in portul militar Constanta, o ceremonie aniversara, la care publicul nu…

- Colonel (r.) dr. Dan Prisacaru, directorul filialei Iași a Muzeul Militar Național ,,Regele Ferdinand I”, a fost felicitat pentru daruirea, abnegnația și profesionalismul de care da dovada in activitatea de promovare a imaginii Ministerului Apararii Naționale atat la nivel local cat și internațional…

- Generalul de brigada dr. Daniel Pop, comandantul Brigazii 15 Mecanizata ”Podul Inalt” Iași, s-a aflat luni la Botoșani, cu ocazia festivitaților desfașurate in cadrul Batalionului 335 Artilerie ”Alexandru cel Bun”.