In fiecare an, la data de 14 iunie se celebreaza in intreaga lume „Ziua Mondiala a Donatorului de Sange”, prilej pentru a crește gradul de conștientizare asupra importanței donarii de sange și a mulțumi donatorilor voluntari de sange pentru gestul lor de a salva vieți fara a aștepta o recompensa in schimb. Cu acest prilej, Brigada 15 Mecanizata „Podu Inalt” a organizat o activitate caritabila de donare de sange in garnizoanele Iași, Bacau și Piatra Neamț. Astfel, militari ai Batalionului 631 Tancuri „Oituz” din Bacau, Batalionului 634 Infanterie ,,Mareșal Jozef Pilsudski”, respectiv ai comandamentului…