- Ministerul Apararii Naționale organizeaza, impreuna cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societații civile, o serie de manifestari dedicate „Zilei Veteranilor de Razboi” –...

- Structurile Ministerului Afacerilor Interne au raportat conducerii Instituției Prefectului acțiunile și misiunile executate in saptamana anterioara iar pentru saptamana in curs se va lua in considerare marcarea Zilei Veteranilor de razboi. In fiecare an, la data de 29 aprilie, se sarbatoreste Ziua…

- Cu ocazia "Zilei Veteranilor de Razboi", militarii Brigazii 81 Mecanizata "General Grigore Balan" desfasoara o serie de activitati pentru cinstirea veteranilor de razboi. In data de 27 aprilie, incepand cu ora 12.00 militarii par ...

- Cu prilejul sarbatoririi Zilei Veteranilor de Razboi – 29 aprilie, Ministerul Apararii Nationale, Asociatia ,,Alaturi de eroi” precum si reprezentanti ai mediului de afaceri si ai societatii civile deruleaza campania ,,Alaturi de veterani”. Astfel, astazi, 26 aprilie, a fost demarata campania ,,Alaturi…

- In acest an, cu ocazia celebrarii Zilei Veteranilor de Razboi – sarbatorita in data de 29 aprilie – Ministerul Apararii Naționale va trimite fiecarui veteran de razboi un drapel tricolor și un coș cu produse tradiționale de Paște. Luni, 26 aprilie, in Sala Unirii din Alba Iulia, spațiu cu o puternica…

- ARAD. Militarii romani din cadrul Batalionului 191 „Colonel Radu Golescu”, care au efectuat o misiune de sase luni de zile in Afganistan, s-au intors acasa, iar Cetatea Aradului a gazduit o scurta ceremonie pentru cei intorsi.

- Fost ministru al Apararii, deputatul Mihai Fifor, președintele PSD Arad, saluta revenirea in țara a militarilor din cadrul Batalionului 191 Infanterie „Radu Golescu”, la incheierea misiunii in Afganistan. „Mandrie, in primul rand mandrie, resimt ca orice aradean și ca fost ministru al Apararii, cand…

- Veteranul de razboi colonel (retragere) Eugen Vatasescu, in varsta de 100 de ani, a fost prima persoana vaccinata, in cadrul celei de-a II-a etape a strategiei nationale de imunizare, la centrul de vaccinare impotriva virusului SARS-CoV-2 organizat de catre Ministerul Apararii Nationale la sediul Centrului…