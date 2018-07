Militarii ar putea sa iasa mai târziu la pensie Un proiect de lege privind creșterea varstei de pensionare a militarilor care a fost deja depus in Parlament. Militarii vor putea ieși din activitate la 65 de ani, ca și civilii, in condițiile in care, in prezent, varsta standard de pensionare pentru militari este de 60 de ani, la atingerea acestei varste acestia sunt trecuti in rezerva din oficiu. Inițiatorii propunerii legislative, parlamentari PSD si ALDE iși motiveaza propunerea prin deficitul ”ingrijorator” de resursa umana” din acest domeniu. Proiectul mai prevede ca “limitele de varsta in grad pana la care cadrele militare in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

