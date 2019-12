Militarii americani morţi într-un tragic accident. Elicopterul în care aceştia se aflau s-a prăbuşit Elicopterul era unul de tipul UH-60 Black Hawk, iar turnul de control a pierdut contactul cu el la scurt timp dupa ora 14. Potrivit marturiilor din teren, un sfert de ora mai tarziu, elicopterul a fost vazut prabusindu-se pe un camp. Mai multe echipaje de salvare au pornit spre locul tregediei, insa toate cele trei persoane dinauntru au fost gasite decedate. Potrivit autoritatilor aviatice din Minnesota, elicoptrerul efectua un zbor test de mentenanta, fiind ridicat in aer dupa ce suferise cateva reparatii. Armata a confitrmat ca decedatii sunt soldati, insa numele lor vor fi facute… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

