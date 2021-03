Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite și Marea Britanie au anunțat joi ca vor impune sancțiuni coordonate împotriva a doua conglomerate controlate de forțele armate din Myanmar ca urmare a reprimarii violente a protestelor declanșate de lovitura de stat din 1 februarie, relateaza Reuters.Trezoreria SUA a anunțat…

- Președintele rus Vladimir Putin a spus joi ca este gata sa poarte discuții publice online cu președintele american Joe Biden vineri sau luni, relateaza Reuters, în timp ce Casa Alba spune ca Biden nu regreta ca l-a numit pe liderul de la Kremlin ”criminal”. Putin a spus, vorbind…

- Avertismentul lui Joe Biden, formulat intr-un interviu acordat televiziunii ABC, vine dupa publicarea unui raport al serviciilor secrete americane care susține ca Vladimir Putin a coordonat cel mai probabil eforturile de manipulare a alegerilor prezidentiale din 2020 in favoarea lui Donald Trump.Presedintele…

- Talibanii sunt "clar" responsabili de violentele care continua in Afganistan, a declarat joi comandantul fortelor americane din Orientul Mijlociu, in contextul in care noua administratie a lui Joe Biden reconsidera retragerea militara a tarii prevazuta la inceputul lunii mai, noteaza AFP. "Nivelul violentei…

- Aproximativ o treime dintre membrii Fortelor armate americane refuza sa se vaccineze impotriva covic-19, in pofida unui nivel puternic de contaminare in randul acestora si a participarii militarilor in campnia vaccinarii populatiei, anunta oficiali de la Departamentul american al Apararii, relateaza…

- Miscarea talibana si-a anuntat sprijinul fata de o campania de vaccinare in Afganistan impotriva COVID-19 pentru care au fost promise 112 milioane de dolari prin programul COVAX al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), transmite miercuri Reuters. Campania de imunizare va trebui sa se deruleze…

- Administratia americana a presedintelui Joe Biden a suspendat luni pentru o luna sanctiunile vizand tranzactiile cu rebelii houthi din Yemen, timpul necesar pentru a reexamina clasificarea lor ca grupare "terorista" contestata de organizatiile umanitare, noteaza AFP. Intr-un document oficial,…

- Marriott International, cea mai mare companie de hoteluri din lume, si Blue Cross Blue Shield Association (BCBSA) au anuntat, duminica, ca vor suspenda donasiile catre parlamentarii americani care au votat impotriva certificarii victoriei in alegeri a presedintelui ales Joe Biden, transmite Reuters.