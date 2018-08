Militarii americani din zonele de operaţiuni rămân fără unele aplicaţii pentru smartphone Departamentul apararii Statelor Unite a anuntat luni interdictia pentru personalul din zonele de operatiuni de a folosi orice functii de geolocatie pe diferite dispozitive - smartphone, monitoare de activtati fizice si altele - deoarece acestea pot dezvalui pozitia trupelor americane, informeaza Reuters. Ordinul intra in vigoare imediat. Pericolul utilizarii unei aplicatii de tip 'fitness tracker' pentru smartphone, care monitorizeaza activitatile fizice, a fost observat in ianuarie, cand un cercetator australian publicat o analiza a datelor furnizate de aplicatia Strava. Acestea au permis… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

