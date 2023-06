Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 437. Autoritațile instalate de Rusia in regiunea anexata Zaporojie a Ucrainei au anunțat, vineri, evacuarea unora dintre locuitorii din 18 așezari din prima linie din cauza „bombardamentelor intensificate”.

- Miercuri, autoritatile locale ucrainene au anuntat restrictii de circulatie in orasul Herson, in apropiere de linia frontului din sudul tarii, incepand de vineri seara, pe o durata de 58 de ore, in timp ce Kievul afirma ca este pe punctul de a-si incheia pregatirile pentru o contraofensiva de amploare,…

- Ucraina si-ar putea lansa contraofensiva la 9 mai, cand Rusia celebreaza Ziua Victoriei asupra Germaniei naziste, a avertizat marti Andrei Marociko, un reprezentant al autoritatilor instalate de Moscova in autoproclamata Republica Populara Lugansk (LNR) din estul Ucrainei, anexata, impreuna cu alte…

- Ucraina si-ar putea lansa contraofensiva la 9 mai, cand Rusia celebreaza Ziua Victoriei asupra Germaniei naziste, a avertizat marti Andrei Marociko, un reprezentant al autoritatilor instalate de Moscova in autoproclamata Republica Populara Lugansk (LNR) din estul Ucrainei, anexata, impreuna cu alte…

- Cel mai puternic grup de mercenari din Rusia, Wagner, a trimis 130 de prizonieri de razboi ucraineni inapoi la fortele ucrainene, pentru a marca Pastele ortodox, potrivit unui videoclip postat duminica de fondatorul grupului, Evgheni Prigojin. ”Pregatiti-i pe toti, hraniti-i si dati-le apa, verificati…

- Șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Andrii Iermak, a anunțat intoarcerea din captivitatea rusa ca urmare a unui schimb de prizonieri a 130 de ucraineni. Rușii nu au transmis oficial nimic despre acest schimb, relateaza Radio Liberty . „Un mare schimb de prizonieri de Paște. Aducem 130 dintre oamenii…

- Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei raporteaza ca in orasul Melitopol (regiunea Zaporojie) rușii au trecut la un adevarat razboi psihologic. Civilii din Ucraina sunt anunțați ca vor fi deportați in Rusia, o perspectiva care ii sperie pe ucraineni mai tare decat un bombardament.Rușii incearca…

- Kievul neaga informațiile anunțate de șeful Wagner, Evgheni Prigojin, și afirma ca forțele ruse sunt „foarte departe” de capturarea orașului estic Bahmut, iar luptele continua in jurul cladirii administrative pe care grupul de mercenari a anunțat ca a ridicat steagul rus, relateaza Reuters . Serhiy…