Militari şi tancuri americane vor staţiona în Lituania timp de două luni, în contextul tensiunilor cu Belarus Trupe si tancuri americane vor ajunge in Lituania vineri pentru o misiune de doua luni in apropierea frontierei cu Belarus, dar guvernul de la Vilnius sustine ca acesta nu este un mesaj indreptat catre statul vecin sustinut de Rusia, unde protestele continua, relateaza joi Reuters.



Intr-un anunt miercuri seara, statul membru NATO Lituania a anuntat ca trupe americane vor fi mutate din Polonia pentru exercitii militare planificate anterior. Acestea sunt "de natura defensiva si nu sunt indreptate impotriva niciunui vecin, inclusiv Belarus", au mai precizat autoritatile de la Vilnius.

Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

