Militari saudiţi în SUA: Nicio ameninţare nouă nu a fost remarcată (Pentagon) Pentagonul a anuntat joi ca a controlat antecedentele tuturor militarilor sauditi aflati in prezent la pregatire pe teritoriul american si nu a remarcat nicio amenintare potentiala, la doua saptamani dupa ce un aviator saudit a ucis trei militari americani la baza Pensacola, in Florida, noteaza AFP.



Identitatea, activitatile din trecut si comentariile pe retele sociale ale celor circa 850 de militari sauditi antrenati in prezent la baze americane au fost cercetate amanuntit, a declarat presei Gerry Reid, responsabil al serviciului de informatii si de securitate din cadrul Pentagonului.

