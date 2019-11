Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat marti ca retragerea fortelor kurde din nordul Siriei - efectuata in cadrul unui acord ruso-turc - s-a incheiat ”mai devreme decat s-a prevazut”, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Retragerea unitatilor armate din teritoriul in care trebuie sa se creeze un coridor de securitate…

- Federatia Rusa a inceput deja sa desfasoare trupe la granita nord-estica dintre Siria si Turcia, ca parte a acordului facut intre președintele Turciei, Recep Erdogan si cel rus, Vladimir Putin, relateaza BBC, citat de b1.ro.Astfel, trupe rusesti au fost deja desfasurate in localitatile Manbij si Kobane,…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin și omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, se intalnesc marți in orașul rus Soci, pentru a discuta, printre altele, despre ofensiva Turciei din nordul Siriei, a anunțat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția TASS, conform Mediafax.Peskov…

- Rusia a criticat luni ofensiva Turciei in nordul Siriei, cu o zi inainte de o intalnire intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan in statiunea Soci (de pe coasta rusa a Marii Negre), informeaza dpa. Rusia si Turcia, care sustin tabere adverse in razboiul civil sirian,…

- Armata siriana va trimite trupe în nordul tarii, în "confruntarea cu agresiunea" Turciei care desfasoara acolo de cinci zile o ofensiva împotriva unei militii kurde, a anuntat duminica agentia de presa de stat Sana, scrie Agerpres, citând France Presse.Agentia nu…

- Pakistanul a devenit vineri una dintre rarele tari care si-au exprimat sprijinul fata de Turcia pentru ofensiva acestei tari impotriva fortelor kurde din Siria, in contextul in care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan este asteptat la Islamabad luna aceasta, informeaza sambata AFP. Premierul pakistanez…

- Turcia, Rusia și Iran trebuie sa iși asume mai multa responsabilitate pentru restabilirea pacii in Siria, a declarat luni președintele turc Recep Tayyip Erdogan, inaintea unei intalniri cu omologii sai din Rusia și Iran, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Tayyip Erdogan s-a intalnit luni…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a declarat vineri presedintelui rus Vladimir Putin ca atacurile armatei siriene in nord-vestul Siriei provoaca o criza umanitara si ameninta securitatea nationala a Turciei, a anuntat presedintia turca, citata de Reuters. Trupele siriene i-au incercuit pe rebeli,…