- Cinci militari ruși au fost salvați de soldați ai Forțelor pentru Operațiuni Speciale ucrainene in regiunea Herson, dupa ce au fost prinși de inundațiile provocate de distrugerea barajului Nova Kahovka , potrivit cotidianului ucrainean Pravda . Potrivit serviciului de presa al Forțelor pentru Operațiuni…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a declarat - duminica - ca are nevoie de un acces mai extins in jurul centralei nucleare Zaporojie, aflata sub controlul Rusiei in sudul Ucrainei, pentru a verifica o "discrepanta semnificativa" in datele privind nivelul apei de la barajul Kahovka,…

- Președintele rus Vladimir Putin, intr-o convorbire telefonica cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a subliniat ca Kievul, la „sugestia Occidentului”, continua „sa agraveze situația și folosește metode teroriste, un alt exemplu fiind atacul asupra hidrocentralei Kahovka”, a relatat serviciul de…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat marti ca Rusia va trebui sa dea socoteala pentru distrugerea partiala a barajului hidroelectric Kahovka, din Ucraina, catalogand aceasta acțiune drept o crima de razboi.

- Distrugerea de catre Rusia a hidrocentralei de la Kahovka confirma faptul ca fortele Moscovei ''trebuie sa fie alungate'' din intreaga Ucraina, a afirmat marti presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters si Agerpres.

