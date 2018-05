Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 02.04-08.06.2018, se desfasoara procesul de recrutare si selectie a rezervistilor voluntari ai Armatei care doresc sa se incadreze in functii de ofiteri, maistri militari, subofiteri si soldati-gradati rezervisti voluntari. Pentru anul 2018 sunt disponibile peste 3400 de posturi, dintre…

- Doua rachete de croaziera americane care nu au explodat in urma atacului coalitiei occidentale din 14 aprilie, descoperite de armata siriana in stare buna, au fost trimise cu avionul la Mosova, au relatat joi numeroase media ruse, intre care agentia oficiala de presa TASS, citand sub rezerva anonimatului…

- Armata rusa detine "probe care arata implicarea directa a Marii Britanii in organizarea acestei provocari in Ghouta de Est", a declarat un purtator de cuvant al armatei ruse, Igor, Konasenkov, citat de AFP. El a acuzat Londra ca a exeecitat "o presiune puternica" asupra Castilor Albe in vederea inscenarii,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a primit joi, la Palatul Elysee, o delegatie a coalitiei arabo-kurde FDS (Fortele Democratice Siriene), transmite AFP. Seful statului francez " a adus un omagiu sacrificiilor si rolului determinant al FDS in lupta contra Daech (gruparea Stat Islamic-n.red.),…

- Semiluna Rosie, ai carei angajati lucreaza in cladire, a confirmat lovitura, fara sa prezinte vreun bilant. Armata turca si fortele siriene care o sprijina desfasoara de la 20 februarie o ofensiva militara contra Afrin, o regiune aflata sub controlul Unitatilor de Protectie a Poporului…

- Armata siriana a reusit sa patrunda miercuri seara intr-un oras cheie din enclava asediata Ghouta de Est, supusa la intense bombardamente, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. "Fortele regimului au atacat Hammuriyeh si au reusit sa preia controlul partial" asupra…

- In februarie, din 39 de atacuri confirmate asupra unor obiective de sanatate, ambulante si depozite, 28 au fost in enclava asediata de rebeli Ghouta de Est, 10 la Idlib si unul la Homs, a declarat vineri al Geneva purtatorul de cuvant al OMS Christian Lindmeier. El nu a putut spune daca cele mai…

- Armata americana invata fortele armate ale tarilor europene cum sa utilizare armele nucleare tactice impotriva Federatiei Ruse, a lansat seful diplomatiei de la Kremlin, Serghei Lavrov, potrivit caruia...