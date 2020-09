Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba si Donald Trump dezmint categoric faptul ca presedintele american i-a catalogat drept „ratati” („losers" in engleza) si „cretini” pe militarii americani morti in Primul Razboi Mondial, asa cum scrie revista The Atlantic, relateaza AFP.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a dezmintit joi o stire aparuta in revista 'The Atlantic', conform careia ar fi vorbit dispretuitor despre americanii morti in razboi inmormantati in Europa si ar fi refuzat, in timpul unei vizite in Franta, sa viziteze un cimitir american, deoarece…

- Olivia de Havilland a incetat din viata, in somn, din cauze naturale, la locuinta sa din Paris, duminica, 26 iulie, la varsta de 104 ani. Intrata deja in legenda datorita filmografiei de exceptie, activand pe o perioada de mai mult de jumatate de secol, actrita de origine britanica stabilita in Statele…

- Paris, 22 iul /Agerpres/ - Doi cercetatori din Marsilia, Franta, in colaborare cu un neurolog de la Universitatea din Michigan, Statele Unite, au elaborat prima clasificare stiintifica a crizelor de epilepsie, cu ajutorul unui model matematic, au anuntat acestia marti intr-un comunicat, potrivit…

- In ultimele 24 de ore, in Statele Unite au murit 740 de oameni, potrivit datelor raportate de Universitatea Johns Hopkins. Astfel, numarul total al deceselor de COVID-19 inregistrate in tara a depasit 116.850, mai mult decat numarul soldatilor americani ucisi in Primul Razboi Mondial - circa 116.500,…

