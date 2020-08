Stiri pe aceeasi tema

- Austria si Turcia au semnalat luni ca vor convoca ambasadorii pentru a oferi explicatii privind violente produse intre grupuri kurde si turce in centrul orasului Viena, relateaza agentia de presa Reuters.Ministerul austriac de Externe a comunicat ca il va convoca luni pe ambasadorul Turciei,…

- Turcia a condamnat marti afirmatiile presedintelui francez Emmanuel Macron care s-a exprimat critic in urma cu o zi cu privire la rolul Ankarei in conflictul din Libia, acuzand Parisul ca toarna gaz pe foc in conflict si 'joaca un joc periculos', potrivit dpa. 'Franta are o responsabilitate…

- Intr-o declarație a Ministerului de Externe de la Cairo, Egiptul semnaleaza respingerea completa a oricarei ingerințe care afecteaza suveranitatea oricaruia dintre statele arabe frațești. „Dorim sa subliniem respingerea absoluta a oricaror interferențe care ar putea submina suveranitatea oricareia…

- Guvernul de la Bagdad i-a inmanat, marti, o nota de protest ambasadorului Turciei in Bagdad, convocat dupa raidurile aeriene efecuate de avioane militare turce in nordul Irakului, relateaza cotidianul Le Figaro, anunța MEDIAFAX."Este vorba de o incalcare a suveranitatii Irakului". Raidurile…

- Avioane militare turce au efectuat, luni, raiduri aeriene in nordul Irakului, vizand pozitii ale organizatiilor insurgente Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) si Unitatile Populare de Protectie (YPG), anunta Ministerul turc al Apararii, anunța MEDIAFAX.Potrivit agentiei de presa Anadolu,…

- Armata turca a efectuat in noaptea de duminica spre luni atacuri aerene vizand baze apartinand rebelilor kurzi din Turcia in nordul Irakului, anunta Ministerul turc al Apararii, relateaza AFP.”Operatiunea Gheara de Vultur a inceput. Avioanele noastre zdrobesc cavernele teroristilor”, a anuntat…

- Armata turca a efectuat in noaptea de duminica spre luni atacuri aerene vizand baze apartinand rebelilor kurzi din Turcia in nordul Irakului, anunta Ministerul turc al Apararii, relateaza AFP.

- Aviatia militara turca a lansat in noaptea de duminica spre luni un atac asupra unor baze ale rebelilor kurzi din Turcia in nordul Irakului, potrivit unui anunt facut de ministerul truc al apararii, preluat de Reuters si AFP. "Operatiunea Gheara Vulturului a inceput. Avioanele noastre distrug ascunzatorile…