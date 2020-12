Militari din Dej, prinși când vindeau motorina din camioanele armatei Doi militari de la UM 01055 din Dej au fost filmați in timp ce furau motorina din camioanele armatei, potrivit dejeanul.ro . Aceștia au fost surprinși de un șofer cum incarcau intr-un autoturism mai multe bidoane in care se afla motorina, conform acestuia. Totul s-a intamplat astazi, intr-o parcare de pe marginea șoselei nationale, din localitatea Livada. Aceștia se intorceau de la Craiova, acolo unde au fost pentru a transporta echipament militar. La intoarcere, au tras pe dreapta intr-o parcare, unde ii aștepta șoferul unui autoturism caruia i-ar fi vandut o cantitate mare de combustibil. Aceștia… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi militari de la UM 01020 din Dej ar fi vrut sa isi rotunjeasca veniturile inainte de sarbatori, furand motorina din camioanele armatei. Acestia au fost surprinsi de un sofer cum incarcau intr-un autoturism mai multe bidoane in care se afla motorina, conform acestuia. Totul s-a intamplat…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca, ministru al Apararii, a cerut scuze, in numele Ministerului Apararii Naționale, pentru ” greșelile, erorile sau abuzurile” comise de unii militari in timpul Revoluției din Decembrie 1989. Mesajul a fost publicat, pe internet, joi, de MApN, cu prilejul implinirii a…

- Miercuri, 9 decembrie 2020, pe b-dul Dem Radulescu a avut loc un eveniment rutier: un autoturism ce se deplasa pe bulevard din direcția Nord spre Sud a intrat in colizune cu un alt autoturism care a ieșit dintr-o parcare in drumul principal. In urma evenimentului rutier a rezultat vatamarea coporala…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, desemnat de Klaus Iohannis prim-ministru interimar dupa demisia de luni a lui Ludovic Orban și susținut de liberali pentru un mandat plin de premier in viitorul guvern, este militar de cariera, iar in perioada 1 ianuarie 2015-28 octombrie 2019 a fost sef al Statului…

- Pe de alta parte, Bucurestiul, Cluj-Napoca, Oradea si Sibiu castiga cel mai mult din parcari. apitol. Primariile castiga 139 mil. lei pe an din administrarea parcarilor. Potrivit raportului, tariful anual pentru parcarile de resedinta variaza intre 30 si 100 lei in localitatile mici, respectiv…

- Patru militari și un angajat civil de la Unitatea militara 02517 din Craiova au incheiat acorduri de recunoaștere a vinovației cu procurorii militari ai DNA și au admis ca au acceptat sa faca plați pentru lucrari fictive la Cazarma de la Deveselu, aflata in aceeași curte cu Scutul american anti-racheta,…

- Procurorii militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infractiunile de coruptie savarsite de militari au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: Persoana fizica, administrator al S.C. Antrepriza…

- "Craiova este de astazi un nou pit stop pe harta Ford Performance, divizia de vehicule de performanta a Ford Motor Company. Ford lanseaza cea mai puternica masina de serie fabricata la noi in tara, la Craiova. Sigla ST de pe noul Ford Puma produs la Craiova promite mai multa performanta si un stil de…