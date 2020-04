Stiri pe aceeasi tema

- Militari din cadrul Fortelor Terestre si militari americani de la Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu desfasoara, incepand de luni, mai multe exercitii in Centrul Secundar de Instruire pentru Lupta Babadag.

- Activitatile de instruire in comun a militarilor romani din Fortele Terestre Romane si americani dislocati in Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu din Constanta continua, in cea de-a doua jumatate a lunii aprilie, cu o serie de exercitii planificate impreuna cu Batalionul 4-3 AHB, structura de elicoptere…

- Militari romani si americani participa la exercitii comune, in Centrul Secundar de Instruire pentru Lupta Babadag din Tulcea, a informat, luni, Ministerul Apararii Nationale (MApN), printr-un comunicat de presa transmis AGERPRES. De luni pana vineri, vor avea loc zboruri de antrenament…

- Activitatile de instruire in comun a militarilor romani din Fortele Terestre Romane si americani dislocati in Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu din Constanta continua, in cea de a doua jumatate a lunii aprilie, cu o serie de exercitii planificate impreuna cu Batalionul 4 3 AHB, structura de elicoptere…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, un ansamblu auto a lovit balizele despartitoare ale sensurilor de circulatie, pe un tronson unde se efectueaza lucrari la carosabil iar traficul se desfasoara pe cate o banda pentru…

- SUA desfasoara baterii Patriot in Irak pentru a-si proteja trupele vizate in ianuarie de atacurile iraniene cu rachetele balistice, au declarat luni pentru AFP oficiali militari irakieni si americani, noteaza Agerpres. Washingtonul a solicitat autoritatilor irakiene sa permita desfasurarea acestor…

- Universitatea „Ovidius" din Constanța a decis luni suspendarea lucrarilor practice și a cursurilor care se desfașoara in spitalele din oraș pana la finalul lunii martie. „Comitetul de Urgența al...

- Militarii Laurentiu Cobzaru subofiter MApN, Centrul Secundar de Instruire pentru Lupta "Smardan", Politia Militara si Costel Mazalu subofiter la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dunarea" al judetului Braila sunt neobositi in organizarea de actiuni sportive cu caracter umanitar.Ultima lor initiativa…