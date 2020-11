Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis afirma in mesajul de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operatii ca durerea familiilor care si-au pierdut fiii, sotii, tatii, fratii in misiuni de lupta nu va putea fi stinsa niciodata, insa ei vor ramane vesnic in inimile noastre pentru sacrificiul lor suprem si ca acestor…

- In semn de recunostinta si apreciere a profesionalismului, curajului si spiritului de sacrificiu dovedite in executarea misiunilor in Teatrul de Operatii din Afganistan, in timpul carora au fost ranitiIn Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 1029 din 4 noiembrie a fost publicat Decretul nr.…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut joi in mesaj catre militarii romani raniti in timpul misiunii pe care o desfasoara in Teatrul de Operatii din Afganistan, transmite Administratia Prezidentiala. Seful statului a adaugat ca viata niciunuia dintre militari nu este in pericol si este permanent informat…

