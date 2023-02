Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru militari americani au fost raniti in Siria, in cursul unei operatiuni in care a fost asasinat un lider al retelei teroriste Stat Islamic, anunta Comandamentul Central american (CENTCOM), transmite Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Armata americana a anuntat, vineri, ca a ucis, in urma unui raid in Siria, un jihadist ISIS de rang inalt, precizand și ca patru soldati ai sai au fost raniti in cursul acestei operatiuni desfasurate joi seara.

- Trei militari romani au fost raniți in Poligonul Cațelu, in timp ce efectuau o sedinta de aprindere pe cale pirotehnica a unei incarcaturi de exploziv (TNT). Unul dintre ei a suferit politraumatisme la membrele superioare si in zona capului si este supus unor interventii chirurgicale si proceduri medicale…

- Masura survine creșterii numarului de morți dupa cele doua cutremure majore de luni, care au lovit Turcia și Siria. In Turcia numarul morților a crescut la 3.549 de persoane, ridicand numarul total de morți din cele doua țari la 5.151, in timp ce salvatorii alearga contra cronometru pentru a scoate…

- Dupa o noapte de coșmar, numarul oamenilor morți in cutremurul din Turcia a crescut la aproape 5.000. Bilanțul se apropie de cel prezis de United States Geological Survey (USGS), care a spus ca cele mai mari șanse este ca numarul victimelor sa se apropie de 10.000 de persoane.

- Bilanțul victimelor cutremurului produs luni dimineața in Turcia se modifica rapid. Aproape 200 de persoane au murit in Turcia și in Siria, anunța autoritațile. Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a zguduit Turcia și Siria. Inițial se vorbea despre zeci de victime, dar intre timp au fost confirmate 195…

- Doisprezece militari germani au fost raniti cand doua vehicule de lupta Puma ale infanteriei s-au ciocnit in timpul unui exercitiu intr-un poligon militar din estul Germaniei, a anuntat miercuri armata germana, citata de Reuters.

- Ambasada Azerbaidjanului in Iran a fost atacata vineri dimineata de necunoscuti inarmati, incidentul soldandu-se cu un mort si doi raniti, a indicat Ministerul de Externe azer intr-un comunicat, transmite AFP.