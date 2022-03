Militar român, strivit de un tanc în timpul unor exerciții militare Un militar a murit, vineri, dupa ce a fost calcat de un tanc, in timpul unui exercițiu in Poligonul Smardan, conform Digi 24. Incidentul a avut loc vineri in timpul unui exercițiu tactic de nivel pluton la care participau doar militari romani. Mai multe ambulanțe ale SMURD au ajuns in zona, dar tot ce s-a mai putut face a fost constatarea decesului. Militarul avea 30 de ani și ar fi murit strivit de tanc in timpul unor exerciții de manevrare a tehnicii militare. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

