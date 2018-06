Stiri pe aceeasi tema

- Comandorul Ion Staiculescu, comandantul Grupului 90 Operational din cadrul Bazei 90 Transport Aerian Otopeni, aflat in misiune in localitatea Cherbourg, Franta, a decedat astazi, 2 iunie, in camera de hotel in care era cazat.Potrivit MApN, ofiterul participa, in calitate de comandant de aeronava, la…

- Florin Ciunterei, militar in rezerva și membru AMVVD, a fost gasit mort, intr-o benzinarie din Franța. Dupa 15 ani in care a participat la patru misiuni de menținere a pacii in Teatrele de Operații din Angola, Afganistan și Irak, rezervistul de 48 de ani devenise șofer de TIR. Fiul sau, militar, la…

- Potrivit cotidianului Le Figaro, femeia retinuta de politia franceza este o ruda a atacatorului.Un cetatean francez de origine marocana in varsta de 26 de ani, suspectat de radicalizare islamica, a luat vineri ostatice mai multe persoane intr-un supermarket din localitatea Trebes, situata…