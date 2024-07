Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatele din cadrul companiei care administreaza aeroporturile din Paris anunța ca o greva ar putea izbucni cu cateva zile inainte de deschiderea Jocurilor Olimpice. Sindicaliștii cer bonusuri financiare pentru salariați pe perioada evenimentului sport

- Rezultatele alegerilor legislative anticipate din Franța n-au pus punct turbulențelor din țara, scena politica de la Paris aflandu-se in continuare in sfera instabilitații și predispusa unor posibile crize de amploare. Cu doar 18 zile inainte de startul Jocurilor Olimpice, Franța sta pe un butoi cu…

- Intr-o perioada in care lumea sportului interzice participarea sportivilor ruși din cauza razboiului Moscovei impotriva Ucrainei, Comitetul Olimpic Internațional (IOC) se confrunta cu o problema majora: prezența unor membri ruși de rang inalt in randurile sale. Aceasta este o situație care ridica semne…

- Comitetul Olimpic și Sportiv roman il alesese pe David Popovici sa fie port-drapelul Romaniei la deschiderea Jocurilor Olimpice de la Paris. Se pare ca a fost facuta o schimbare de ultima ora.

- Simona Halep (locul 1136 WTA) nu va putea participa la ediția Jocurilor Olimpice din vara, de la Paris. Competiția va debuta pe data de 26 iulie, urmand sa se incheie pe 11 august. Potrivit Federatiei, Simona Halep nu a indeplinit criteriul legat de clasament si nu va putea merge la Paris.

- Gruparea terorista ISIS a amenințat cu atacuri asupra Jocurilor Olimpice ce se vor desfașura luna viitoare la Paris sub forma unei imagini de progaganda in care cineva opereaza o drona pentru a ataca Turnul Eiffel, relateaza The Sun.

- Un politician al formațiunii de dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a fost ranit in urma unui atac cu cuțitul. Agresiunea a avut loc marți seara in orașul german Mannheim. In urma cu cateva zile, in același oraș un alt politician de dreapta a fost a

- Celine Dion (56 de ani) ar putea avea un comeback de senzație, la ceremonia de deschiderea a Jocurilor Olimpice de la Paris, pe 26 iulie. Super-vedeta canadiana a fost diagnosticata cu sindromul persoanei rigide (SPS), in 2022, și s-a retras din prim-plan. Primul pas spre revenire a fost in februarie,…