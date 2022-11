Militar francez găsit mort în camera de hotel din București cu o plagă înjunghiată în gât Un militar francez a fost gasit mort in camera unui hotel din Capitala, cu urme de injunghiere in zona gatului. In camera nu existau urme de patrundere forțata sau jaf. Cetațeanul francez avea 41 de ani și era militar al forțelor franceze. Conform TBR, el se cazase la hotel in data de 3 noiembrie și avea camera rezervata pana la 3 ianuarie 2023. Poliția a fost sesizata dupa ce o camerista l-a gasit decedat pe cetațeanul francez. Dosarul este instrumentat de Parchetul Militar, fiind luata in calcul și varianta sinuciderii, conform unor surse judiciare, care au precizat ca acesta s-ar fi injunghiat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Poliția a fost sesizata prin 112 in acest caz, dupa ce o camerista l-a gasit decedat pe barbat , care avea o foarfeca infipta in gat. Ancheta va fi preluata de Parchetul Militar. Cetațeanul francez avea 41 de ani și era militar al forțelor franceze. Barbatul se cazase la acel hotel joi, 3 noiembrie,…

Un militar francez a fost gasit mort, duminica, in camera unui hotel din Bucuresti. El are o plaga injunghiata in gat, dar se pare ca decesul a survenit in zilele anterioare. In camera nu exista urme vizibile de patrundere fortata sau de jaf. Surse judiciare au declarat, duminica, pentru News.ro, ca…

