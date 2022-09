Militar american de la baza Mihail Kogălniceanu, mort în condiții suspecte Un militar american in varsta de 41 de ani a murit marți, la Constanța. Polițiștii au demarat o ancheta pentru a se stabili care sunt imprejurarile in care s-a petrecut decesul. Trupul neinsuflețit a fost transportat la Morga Cimitirului Central Constanța pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzelor care au condus la deces. Militarul ar fi […] The post Militar american de la baza Mihail Kogalniceanu, mort in condiții suspecte appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

