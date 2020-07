Stiri pe aceeasi tema

- Congresul american a adoptat - in unanimitate - o lege care prevede sanctionarea oficialilor chinezi care aplica noile reglementari represive in domniul securtati la Hong Kong si care tinteste banci care ii finanteaza, un vot care infurie Beijingul, relateaza AFP potrivit news.ro.Legea este…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a amenintat Beijingul cu represalii suplimentare, deplangand o "zi trista" pentru Hong Kong dupa adoptarea de catre autoritatile chineze a unei noi legi privind securitatea nationala a acestui teritoriu autonom, transmite miercuri AFP. "Astazi este o zi trista…

- Infruntarea titanilor. Cele mai mari puteri ale lumii nu reușesc sa aplaneze tensiunile dintre ele, pe fondul pandemiei cu coronavirus Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, si inaltul responsabil chinez Yang Jiechi au avut miercuri, in Hawaii, o reuniune de criza, care nu a reusit sa aplaneze tensiunile…

- Demonstrantii din Hong Kong au vrut sa organizeze, ca in fiecare an, o comemorare cu lumanari in memoria revoltei din Piata Tienanmen. Numai ca, in acest an, manifestatia a fost interzisa, sub motivul restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus. Manifestantii au iesit totusi in strada si au acuzat…

- Statele Unite si Marea Britanie au cerut vineri Chinei sa ia in considerare "ingrijorarile serioase si legitime" referitoare la autonomia Hong Kong-ului, in timp ce Beijingul considera ca orice ingerinta in afacerile sale interne este "condamnata la esec", transmite AFP preluat de agerpres. Legea…

- Congresul National al Poporului - CNP, organul legislativ din China - a adoptat joi legea securitatii nationale pentru Hong Kong, informeaza dpa. Reglementarea a declansat noi proteste in Hong Kong si a provocat reactii critice din partea Statelor Unite, care considera ca Beijingul afecteaza…

- Peste 300 de parlamentari din intreaga lume au cerut miercuri Fondului Monetar International si Bancii Mondiale sa anuleze datoriile celor mai sarace tari ale lumii, in contextul pandemiei de coronavirus (COVID-19), si sa majoreze finantarea pentru a evita un colaps al economiei

- Copiii sunt nevoiți sa-și petreaca tot timpul in casa din cauza pandemiei noului coronavirus, momente in care li se face dor de prietenii lor și ocupațiile preferate. Intr-un proiect inedit, copii din mai multe țari ale lumii și-au prezentat desenele in care iși exprima sentimentele de care sunt…