Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea averii lui Elon Musk se ridica la aproximativ 178 de milioane de dolari, in timp ce Bernard Arnault are o avere de 188 de miliarde de dolari, potrivit Forbes. Bernard Arnault (n. 5 martie 1949) este un om de afaceri francez, cunoscut pentru ca este președintele consiliului de administrație…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a participat, la Paris, la invitația concernului , la sarbatorirea implinirii a 100 de ani de la inființarea grupului care deține și combinatul . In timpul evenimentului, primarul i-a inminat președintelui concernului francez, Bernard Rossmann, titlul de , aprobat anul trecut…

- Morminte insemnate cu vopsea portocalie la Alba Iulia. Primaria se delimiteaza de gestul firmei care administreaza cimitirul Morminte insemnate cu vopsea portocalie la Alba Iulia. Primaria se delimiteaza de gestul firmei care administreaza cimitirul Poliția Alba Iulia a demarat o ancheta penala pentru…

- Societatea care administreaza cel mai mare cimitir din Alba Iulia a aplicat vopsea de culoare portocalie pe mai multe morminte, ca urmare a neplatii de catre concesionarii locurilor de veci a taxelor anuale. Poliția a deschis un dosar penal.„La data de 03 noiembrie 2022, politistii din cadrul Politiei…

- Intalnire dificila, astazi, la Paris, intre presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Olaf Scholz. Divergentele dintre cei doi lideri asupra gestionarii crizei energetice in Europa, dar si in chestiuni de securitate au devenit notorii in ultimele saptamani, asa ca relatia franco-germana,…

- Atacantul francez Karim Benzema, de la Real Madrid, a castigat trofeul Balonul de Aur, pentru cel mai bun fotbalist al sezonului 2021-2022, decernat, luni seara, la Paris. In varsta de 34 de ani, Benzema este primul francez recompensat cu aceasta distinctie de la Zinedine Zidane, in 1998. Benzema a…

- In fata cresterii preturilor si a riscului de reduceri de energie, Franta a lansat un amplu plan care isi propune sa economiseasca energie de 10%, in urmatorii doi ani. Administratia publica din Paris este data ca exemplu, cu o utilizare mai mare a telemuncii si apa rece in cladirile publice.Guvernul…

- In fata cresterii preturilor si a riscului de reduceri de energie, Franta a lansat un amplu plan care isi propune sa economiseasca energie de 10%, in urmatorii doi ani. Administratia publica din Paris este data ca exemplu, cu o utilizare mai mare a telemuncii si apa rece in cladirile publice.Guvernul…