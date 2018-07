Stiri pe aceeasi tema

- ”Italia se confrunta cu o criza a migrației și este parțial din cauza ca Franța impinge oamenii inapoi la granița. Macron risca sa faca din Franța inamicul numarul 1 al Italiei in aceasta criza.” a scris pe Facebook vicepremierul Italiei, Luigi Di Maio. Guvernul Italian s-a aratat iritat și de o serie…

- Vicepremierul si ministrul de interne italian Matteo Salvini, cunoscut pentru pozitiile sale dure, a promis luni ca va lua masuri impotriva minoritatii rome, facand o legatura intre aceasta minoritate etnica si "furturi si ilegalitati", relateaza dpa, informeaza Agerpres.Salvini, lider al…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat miercuri crearea unei ''axe'' intre ministrii de interne ai Austriei, Germaniei si Italiei in lupta impotriva imigratiei ilegale, in timp ce tarile din UE se afla in impas pentru deblocarea reformei sistemului de azil european, relateaza…

- Italia a refuzat accesul unui vas cu migranți nord-africani și l-a redirecționat catre Malta. Este primul gest dur de limitare a migrației decis de ministrul de interne Matteo Salvini, reprezentantul formațiunii de extrema-dreapta. Decizia sa a infuriat Uniunea Europeana.

- Uniunea Europeana si Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR) au cerut luni Italiei si Maltei sa autorizeze imediat acostarea unei nave care transporta sute de migranti salvati pe mare, UNHCR calificand situatia drept 'un imperativ umanitar urgent', informeaza AFP si Reuters, preia Agerpres.Nava…

- Proaspatul ministru de Interne al Italiei se poate lauda ca este un personaj cu popularitate, dar nu-i lipsesc nici criticii. Matteo Salvini, lider al formatiunii de extrema-dreapta Liga, se afla in autobuzul care trebuia sa-l duca la avion, pe aeroportul Fiumicino, cand a fost recunoscut de ceilalti…

- Matteo Salvini, liderul formatiunii de extrema dreapta Liga si noul ministru de interne al Italiei, a declarat sambata ca vrea sa colaboreze strans ca omologii sai din Uniunea Europeana, dar ca nu isi va atenua pozitia in privinta imigratiei, transmite dpa, citat de Agerpres. 'Ce le spun celor…

