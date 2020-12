Stiri pe aceeasi tema

- Sapte militanti de extrema-stanga care pregateau actiuni violente impotriva agentilor fortelor de ordine sunt investigati de Parchetul antiterorist din Franta, afirma surse din cadrul comisiei de ancheta citate de postul BFMTV, și preluate de Mediafax.

- Mii de oameni manifestau sambata in Franta impotriva unui articol controversat al unui proiect de lege privind „securitatea globala”, iar la Paris politistii au fost indemnati sa se comporte responsabil in timpul manifestatiilor, in urma difuzarii unei inregistrari video in care politisti bat salbatic…

- Politia franceza a tras cu gaze lacrimogene in timpul marsului de protest organizat sambata la Paris fata de un proiect de lege privind "securitatea globala", dupa ce protestatari au lansat artificii asupra efectivelor politiei, au ridicat baricade si au aruncat cu

- Pentru a veni in sprijinul romanilor care lucreaza in Franța, Ambasada a organizat la sfarșitul saptamanii trecute o noua videoconferinta pe teme legate de relatiile de munca, alaturi de doi reprezentanți ai Directiei Generale de Munca. Au fost prezentate informații de interes pentru cetatenii romani…

- Cel putin zece persoane mascate au aruncat cu obiecte incendiare intr-o cladire din Berlin pana de curand ocupata abuziv de adepti ai extremei stangi, provocand un incendiu pe o latura a imobilului, a anuntat joi politia germana, informeaza dpa. Un departament special al politiei, responsabil cu…

- Ministrul francez al Justitiei, Eric Dupond-Moretti, a negat marti ca ar fi existat "erori" in monitorizarea tanarului rus de origine cecena care a decapitat vineri, in nord-vestul Parisului, un profesor de istorie care le-a aratat elevilor caricaturi cu Profetul Mohamed, relateaza AFP. "Este un razboi…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a decis duminica sa intareasca securitatea scolilor si supravegherea propagandei islamiste radicale online dupa decapitarea, vineri, a unui profesor de istorie in regiunea Parisului de catre un tanar rus cecen de 18 ani, noteaza AFP preluat de agerpres. Seful…