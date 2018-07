Stiri pe aceeasi tema

- Doi palestinieni, dintre care unul adolescent, au fost ucisi vineri de tiruri ale soldatilor israelieni in cursul ciocnirilor de langa frontiera ce separa Israelul de Fasia Gaza, a anuntat ministerul local al Sanatatii citat de AFP. Adolescentul a fost impuscat in cap in apropiere de localitatea Khan…

- Cel putin patru protestatari palestinieni au fost ucisi, iar alti 618 au fost raniti in confruntari cu armata israeliana produse vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Un protestatar palestinian a fost impuscat mortal, iar alti 170 au fost raniti in urma confruntarilor cu armata israeliana produse vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, afirma surse medicale citate de site-ul Ynetnews.com.

- Doi militanti palestinieni au fost impuscati mortal de armata israeliana, iar altul a fost ranit dupa ce au ajuns in mod neautorizat, duminica, la gardul metalic dintre Fasia Gaza si Israel, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Un adolescent palestinian a sucombat ranilor, sambata, dupa ce a fost ranit cu o zi inainte in tiruri israeliene, in noi confruntari la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, a anuntat Ministerul Sanatatii din Gaza, relateaza News.ro, citand AFP.

- Doi protestatari palestinieni au fost impuscati mortal de armata israeliana, vineri, in timpul violentelor de la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul. Cei doi palestinieni, cu varste de 24 si 25 de ani, au fost impuscati in localitatea Jabalia.

- Cel putin 30 de protestatari palestinieni au fost raniti, unul fiind in stare grava, in urma confruntarilor cu armata israeliana produse vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, relateaza presa israeliana, citat de mediafax.

- Victima, Ahmed Arafa, 25 de ani, a fost ucisa in cursul unor altercatii in centrul enclavei, a adaugat ministerul. Sectorul de frontiera este sub tensiuni de vineri, ziua cea mai sangeroasa de la razboiul din 2014. Armata israeliana a afirmat intr-un comunicat ca zeci de palestinieni au "participat…