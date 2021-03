Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de 15 februarie 2021, procurorii Sectiei de Urmarire Penala si Criminalistica a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie efectueaza zece perchezitii domiciliare, in Bucuresti si judetele Bihor, Brasov, Maramures si Timis, intr un dosar penal in care se efectueaza cercetari…

- In cursul zilei de 9 februarie 2021, procurorii Sectiei de Urmarire Penala si Criminalistica a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus efectuarea a 17 perchezitii domiciliare, in Bucuresti, Constanta, Dolj si Ilfov, intr un dosar penal privind savarsirea infractiunii de…

- Parchetul General a anuntat, marti, trimiterea in judecata a unui barbat si a unei asociatii in cazul avalansei din Muntii Retezat, din aprilie 2017, in care au murit alpinistii Dor Geta Popescu si Erik Gulacsi. Potrivit Biz Brașov , asociatia si reprezentantul acesteia sunt acuzati ca, prin informarea…

- O persoana care deschide cont de socializare in numele altei persoane risca dosar penal. Aceasta fapta este considerata infracțiune. Decizia a fost luata luni, de instanta suprema, Inalta Curte de Casatie si Justitie. Magistratii au stabilit ca este infractiune atunci cand o persoana deschide un cont…

- Un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova a fost trimis joi in judecata, fiind acuzat de abuz in serviciu și sustragerea sau distrugerea de inscrisuri, relateaza Mediafax. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, procurorii…

- Un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova a fost trimis joi in judecata, fiind acuzat de abuz in serviciu și sustragerea sau distrugerea de inscrisuri. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, procurorii din cadrul Secției pentru…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a desemnat luni, prin tragere la sorti, membrii completurilor de cinci judecatori pentru anul 2021. Parlamentarii inculpati sunt judecati definitiv de completurile de cinci din penal. "Prin Hotararea nr.169/16.12.2020 a Colegiului de Conducere al Inaltei Curti…

- Calin Popescu-Tariceanu a fost trimis in judecata intr-un dosar in care este acuzat de savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si complicitate la uzurpare de calitati oficiale. Parchetul General a anunțat ca fostul presedinte al Senatului Calin Popescu-Tariceanu a fost trimis in judecata marti,…