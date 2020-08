Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat cine este Mihai Bizu, afaceristul care a vrut sa iți omoare soția prin inec, dupa care a violat-o cu salbaticie. Acesta a fost reținut și așteapta sa fie prezentat in fața judecatorilor pentru mandat de arestare de 29 de zile. Cine este milionarul Mihai Bizu, reținut de poliție. A vrut sa…

