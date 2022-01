Stiri pe aceeasi tema

- Fostul patron al echipei FC Brașov, Ioan Neculaie, a fost prins de polițiștii din Grecia. El a fost condamnat de judecatorii romani, insa a fugit din țara inainte ca ofițerii de la noi sa ajunga la locuința lui. Neculaie iși schimbase infațișarea in speranța ca nu va mai putea fi recunoscut. Omul de…

- Omul de afaceri Ioan Neculaie, dat in urmarire dupa ce a fost condamnat definitiv la doi ani si jumatate de inchisoare cu executare, pentru savarsirea unei infractiuni la regimul armelor si munitiilor, a fost prins in Grecia, informeaza News.ro. „Avand in vedere mandatul de executare a pedepsei inchisorii,…

- Fostul proprietar al echipei FC Brasov, Ioan Neculaie, a fost prins sambata, 29 ianuarie 2022, de autoriatile elene, in nodrul Greciei, in zona Salonic.El a fost dat in urmarire internationala de politistii romani la finalul saptamanii trecute. Omul de afaceri a fost condamnat la pedeapsa cu inchisoarea…

- Omul de afaceri Ioan Neculaie, dat in urmarire dupa ce a fost codamnat definitiv la 2 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, pentru savarsirea unei infractiuni la regimul armelor si munitiilor, a fost prins in Grecia. ”Avand in vedere mandatul de executare a pedepsei inchisorii, emis la data de 21.01.2022,…

- Fostul patron al echipei FC Brașov, Ioan Neculaie, a fost prins de polițiștii din Grecia. El a fost condamnat de judecatorii romani, insa a fugit din țara inainte ca ofițerii de la noi sa ajunga la locuința lui.

- Ioan Neculaie, dat in urmarire dupa ce a fost condamnat definitiv la 2 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, pentru savarsirea unei infractiuni la regimul armelor si munitiilor, a fost prins in Grecia. In urma cu o saptamana, Ioan Neculaie, fostul patron al FC Brașov, a fost dat in urmarire de catre…

- Omul de afaceri israelian Beny Steinmetz, care are o condamnare definitiva de cinci ani inchisoare in dosarul Ferma Baneasa, a fost retinut in luna noiembrie la Atena, insa o instanta locala l-a eliberat, el avand interdictia de a parasi teritoriul Republicii Elene. Ministerul Justitiei din…