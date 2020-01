Milionarul Dragos Savulescu, arestat in Napoli

Stiri pe aceeasi tema

- Dragos Savulescu, omul de afaceri condamnat in februarie 2019 la 5 ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor ilegale din Constanta si fugit din tara, s-a predat luni autoritatilor la o sectie de politie din Napoli (Italia), unde a si fost arestat, potrivit G4media.

- Dragoș Savulescu, fostul patron de la Dinamo, condamnat de Curtea de Apel București in dosarul retrocedarilor ilegale impreuna cu Radu Mazare, a fost arestat, luni, in Italia, la Napoli.Afaceristul plecase din țara, inainte ca magistrații sa-l condamne. Citește și: SECRETIZAREA salariilor…

- Ministerul de Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Italia ca 11 regiuni sunt afectate de vant deosebit de puternic si furtuni. Autoritatile au prelungit avertizarile pana azi dupa-amiaza. 11 regiuni italiene sunt afectate de vant puternic, furtuni si alunecari…

- Un roman in varsta de 21 de ani, din Ravenna (Italia), a incercat luni seara sa fure o mașina.Acesta a forțat ușa unei mașini parcate in Centrul Vechi al orașului, fara a ști ca respectivul autoturism aparținea chiar poliției, chiar daca nu era inscripționat corespunzator.Un agent aflat in timpul liber…

- Filozoful Mihai Sora, care se afla la Florenta, unde este observator electoral independent la sectia 360 din Italia, transmite ca prezenta la vot este una imbucuratoare si romanii vin in numar mare sa-si aleaga presedintele. "Dragi prieteni, am vazut tineri care votau pentru prima oara, am…

- In cadrul unui control antidrog efectuat de agenții Comisariatului din Ischia (Italia) a fost arestat un roman. Incidentul s-a petrecut, miercuri, in zona plajei San Pietro din cadrul insulei aflate in apropiere de Napoli. poliția a intervenit dupa ce a observat un baiat și o fata care, stand pe o banca,…

- In plin scandal in cazul Caracal, romanii din diaspora se implica tot mai mult! O femeie plecata in Italia sustine ca a vazut-o pe Alexandra Macesanu in seara de 30 iulie, cand a mers la restaurant cu sotul ei. In acea perioada insa, INML anunta ca ADN-ul din oase este al Alexandrei.