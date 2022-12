Milionarul Doru Morcovescu, găsit spânzurat în hotelul pe care îl deținea în Ploiești Surse judiciare au declarat ca omul de afaceri Doru Morcovescu, cu o avere estimata la cateva milioane de euro, a fost gasit spanzurat joi dupa amiaza, in jurul orei 17, in incinta hotelului Prahova din centrul Ploiestiului. Decesul a fost constatat de catre un echipaj al ambulantei, care nu au putut face nimic pentru a il salva pe barbatul in varsta de 61 de ani. Surse judiciare au declarat ca omul de afaceri Doru Morcovescu, cu o avere estimata la cateva milioane de euro, a fost gasit spanzurat joi dupa amiaza, in jurul orei 17:00, in incinta hotelului Prahova din centrul Ploiestiului. Un echipaj… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

