Stiri pe aceeasi tema

- Studentii pot face doi ani de facultate intr-unul singur, cu exceptia unor forme de invatamant. Studentii inmatriculati la programe de studii universitare de licenta cu frecventa pot parcurge, cu aprobarea consiliului facultatii, doi ani de studii intr-un singur an, cu exceptia unor forme de invatamant…

- Ofițerii de informații ucraineni pregatesc "o mulțime de lucruri interesante" pentru armata rusa pe uscat, in aer și pe apa - potrivit unui mesaj postat pe Telegram de Direcția Principala de Informații (GUR) din Ministerul Apararii de la Kiev.Potrivit institutiei, in ultimul an, "luptatorii (ucraineni,…

- Trei tineri, doi baieți de 25 de ani și o fata de 20 de ani, originari din Chișinau, au fost reținuți fiind suspectați de furt. Banuiții, pe timpul nopții ar fi sustras in jur de 25 de placuțe cu numere de inmatriculare straine de la automobile parcate in curțile blocurilor de locuit din sectorul Botanica…

- DN1 a fost blocat, la miezul nopții, din cauza unui transport agabaritic care a daramat grinda metalica limitatoare de inalțime la Timișul de Sus. Autovehiculul a atins limitatorul de inaltime de 4,3 m, dandu-l jos de pe un capat de susținere, pe carosabil. Circulația a fost blocata in totalitate pentru…

- Meteorologul ANM Mihai Timu a vorbit la Realitatea PLUS despre schimbarea radicala a temperaturilor care urmeaza sa se inregistreze in Romania in orele urmatoare. Vom avea parte chiar și de ninsoare la munte și un strat nou de zapada s-ar putea depune. „Lucrurile se schimba din punct de vedere meteorologic.…

- O noua lovitura pentru legumicultorii romani, care dupa ce s-au trezit cu sprijinul cuplat pentru culturile in spațiile protejate micșorat de cateva ori, in 2023, risca acum sa-l piarda definitiv. Cei mai afectați sunt producatorii din Matca, județul Galați, cel mai mare bazin legumicol din țara, unde…

- Azi noapte, in jurul orei 01.00, pompierii militari au fost anuntati de izbucnirea unui incendiu la o casa din localitatea Rașnov. La fața locului s-au deplasat 4 autospeciale de stingere (dintre care o autospeciala aparținand SVSU Rașnov), o autocisterna cu apa, o autoscara și un echipaj SMURD. Cand…

- Cat a ajuns sa coste o noapte de cazare intr-un apartament din Sinaia a spus o femeie care, culmea, a fost mulțumita și de preț, precum și de condițiile oferite. In schimb, internautii s-au revoltat imediat cand au auzit prețul platit de familia respectiva. Suma imensa platita de o familie pentru 8…